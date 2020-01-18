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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 22:39,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan son dakika 'harcama limiti' açıklaması!

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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan son dakika 'harcama limiti' açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye yapılan harcama limiti artırımı başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Ali Koç: "TFF'de başvurumuzu kısmen kabul ettiler, kısmen kabul etmediler. Bizim için belirlenen rakamın üzerine kabul edilen başvurularımızı ekleyip, eskilerden bazı şeyleri çıkardılar. Limitimiz arttı, söz konusu değil. Bize karşı tutumu anlamakta güçlük çekiyorum."

ACİLEN TAHKİM'E GİDECEĞİZ

Bu iş nasıl olmaz, nasıl Fenerbahçe'nin önü açılmaz diye değerlendiriliyor. Acilen Tahkim'e gideceğiz. Gözünün üzerine kaşı var muamelesi yapılıyor. Haklı başvurumuz kabul edilseydi, 40-50 milyon liralık limitimiz olacaktı."

SOL BEKE OYUNCU ALACAĞIZ

Kadro mühendisliği yapma durumu oluyor. Belki kalabalık olan mevkiden 2-3 kişi yollayacağız, sol beke oyuncu alacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitme imkanı sağlayacağız ama bize manevra alanı verilmiyor.

FEDERASYON BASKI ALTINDA

Artık dayanılmayacak bir duruma geldi. Geçen hafta bu kararı verselerdi, belki Tahkim'e gidip işimizi çözecektik. Şimdi 2 hafta kaldı. Adil gözle ele alındığı takdirde, hakkımız verilecektir diye dua ediyoruz. Kurul ve federasyon ciddi baskı altında tutuluyor.

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Fenerbahçede Ali Koçtan son dakika harcama limiti açıklaması

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