Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Fenerbahçeli futbolculardan iki grup 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaparken başka bir grup ayak tenisi oynadı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
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