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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2020 - 00:34,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Adil Rami'ye 4 talip çıktı | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de Adil Rami'ye 4 talip çıktı | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Adil Rami için 4 kulübün devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de son dönemde ayrılacağı belirtilen Adil Rami için Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İTALYA, ÇİN VE ABD'DEN TEKLİF

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdiği Adil Rami'ye İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 teklif var.

FENERBAHÇE İZİN VERECEK

Haberde; Fransız savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirdiği ancak henüz kararını vermediği vurgulandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Rami'nin ayrılmasına karşı çıkmayacağı ve tecrübeli futbolcuyu serbest bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.

Rami geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali vermişti.

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