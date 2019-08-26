Fenerbahçe'de Adil Rami sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami sağlık kontrolünden geçirildi.
Son olarak Marsilya forması giyen ve şimdilerde serbest oyuncu statüsünde bulunan 33 yaşındaki oyuncu, detaylı sağlık testlerinden geçmek üzere dün İstanbul’a gelmişti.
Yapılan incelemelerde Rami’nin herhangi bir ciddi ya da kronik sağlık sorunuyla karşı karşıya olmadığı belirlendi. Fenerbahçe yöneticileri oyuncu ve menajeriyle son bir görüşme daha gerçekleştirildi.
Sarı lacivertli ekibin, Fransa’nın son dünya şampiyonu olan milli takım kadrosunda da yer alan Adil Rami’nin transferinin bu akşam resmen açıklanması beklenirken, tecrübeli isim imzanın ardından çalışmalara başlayacak.
Rami’nin gelişiyle stoperde teknik direktör Ersun Yanal’ın; Zanka, Serdar Aziz, Sadık, Adil Rami, göbeğe de çekilebilen Jailson ve genç Okan Turp’tan oluşan bir rotasyonu oluşacak.
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