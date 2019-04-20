Fenerbahçe'de 60 milyonluk kriz
Al Ahli kulübü Josef de Souza’nın tüm bonservis taksitlerinin ödendiğini duyurdu. Fenerbahçe cephesinden ise kendilerine herhangi bir ödeme gelmediği açıklaması yapıldı. Sarı-lacivertlilerin 9 milyon Euro (58,8 milyon TL) alacağı var...
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza'nın geri döneceğine yönelik iddialar sonrası dün yeni gelişmeler yaşandı. Suudi Arabistan kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada Souza'nın geçmişe dönük tüm alacaklarının ve bonservis taksitlerinin ödendiğini bildirdi. Sarı-lacivertli yönetim ise kendilerine Al Ahli takımından henüz bir ödeme gerçekleşmediğini, Souza'dan dolayı 4 milyon Euro alacaklarının bulunduğunu belirtti.
GIULIANO İLE BİRLİKTE 9 MİLYON EURO...
Alacağı için FIFA'nın yolunu tutmaya hazırlanan Fenerbahçe aynı sıkıntıyı Giuliano transferinde de yaşıyor. Al Nassr kulübünün Brezilyalı orta saha için ödemesi gereken 5 milyon Euro'yu halen sarı-lacivertlilerin hesabına yatırmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe sezon başında Souza'yı 12 milyon Euro'ya Al Ahli'ye, Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro bedelle Al Nassr takımına satmıştı. Kanarya'nın şu an iki oyuncu için toplam 9 milyon Euro civarı alacağı bulunuyor.
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