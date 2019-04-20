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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.04.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 60 milyonluk kriz

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Fenerbahçe'de 60 milyonluk kriz

Al Ahli kulübü Josef de Souza’nın tüm bonservis taksitlerinin ödendiğini duyurdu. Fenerbahçe cephesinden ise kendilerine herhangi bir ödeme gelmediği açıklaması yapıldı. Sarı-lacivertlilerin 9 milyon Euro (58,8 milyon TL) alacağı var...

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza'nın geri döneceğine yönelik iddialar sonrası dün yeni gelişmeler yaşandı. Suudi Arabistan kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada Souza'nın geçmişe dönük tüm alacaklarının ve bonservis taksitlerinin ödendiğini bildirdi. Sarı-lacivertli yönetim ise kendilerine Al Ahli takımından henüz bir ödeme gerçekleşmediğini, Souza'dan dolayı 4 milyon Euro alacaklarının bulunduğunu belirtti.

GIULIANO İLE BİRLİKTE 9 MİLYON EURO...

Alacağı için FIFA'nın yolunu tutmaya hazırlanan Fenerbahçe aynı sıkıntıyı Giuliano transferinde de yaşıyor. Al Nassr kulübünün Brezilyalı orta saha için ödemesi gereken 5 milyon Euro'yu halen sarı-lacivertlilerin hesabına yatırmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe sezon başında Souza'yı 12 milyon Euro'ya Al Ahli'ye, Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro bedelle Al Nassr takımına satmıştı. Kanarya'nın şu an iki oyuncu için toplam 9 milyon Euro civarı alacağı bulunuyor.

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Fenerbahçede 60 milyonluk kriz

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