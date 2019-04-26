Fenerbahçe'de 3 sürpriz isim!
Damm Futbol Kulübü üç genç futbolcusu Joan Berge, Karim L’Koucha ve Dani Molina’nın Fenerbahçe ile idmana çıktıklarını açıkladı.
Barcelona merkezli Damm Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre Joan Canadas isimli genç takım antrenörünün de kendilerine eşlik ettiği ifade edildi.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu da dolaşan genç futbolcular, Sarı-Lacivertli bir kısım personelle de tanıştı. Ayrıca genç futbolcuların Carlos Kameni gibi bazı futbolcularla bir araya geldikleri bildirildi.
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