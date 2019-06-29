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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.06.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk! Max Kruse transferiyle...

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Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk! Max Kruse transferiyle...

Fenerbahçe, Max Kruse transferiyle 16 yıl sonra Alman bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren Kruse'la transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp, uzun bir süre sonra Alman futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Max Kruse'dan önce son olarak 2003-2004 sezonunun başında Barcelona'dan Alman kaleci Robert Enke'yi kiralamıştı. 2009 yılında vefat eden Alman kaleci, sarı-lacivertli takımla sadece bir maça çıkmış ve sözleşmesi feshedilmişti.

Kruse, 16 yıl sonra sarı-lacivertli formayı terletecek ilk Alman futbolcu olacak.

- 6. Alman futbolcu

Fenerbahçe, tarihinde 6. kez Alman futbolcu transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin ilk Alman futbolcusu Wilhelm Kohlhammer oldu. Kohlammer 1912-1914 yıllarında sarı-lacivertli formayı terletti.

Daha sonra Körner (1917-1918), Harald Schumacher (1988-1991), Andreas Wagenhaus (1993-1994) ile Robert Enke (2003) sarı-lacivertli formayı giyen Alman futbolcular oldu.

Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk Max Kruse transferiyle...

- Bundesliga'da 3 yıl sonra transfer

Fenerbahçe, Bundesliga'dan 3 yıl sonra futbolcu aldı.

Son olarak Rus futbolcu Roman Neustaedter'i Schalke 04'ten 2016'da kadrosuna katan Fenerbahçe, daha sonra bu ligden Kruse'a kadar futbolcu transferi yapmamıştı.

- Geçen sezon 11 gol attı

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki yeni transferi Kruse, geçen sezon Bundesliga'da iyi bir dönem geçirdi.

Werder Bremen formasıyla ligde çıktığı 32 maçın tamamında ilk 11 oynayan Kruse, 11 gol attı ve çok sayıda gole de paslarıyla katkı yaptı.

Alman temsilcisiyle son 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Kruse, 32 golle mücadele etti.

Genel olarak santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Kruse, 14 kez forma giydiği Almanya Milli Takımı'yla da 4 gol kaydetti. 

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Max Kruse'yi yakından tanıyalım...

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