Fenerbahçe'de 108 kilometre sevinci
Maç başı ortalama 102 Km koşan sarı lacivertlilerde bu rakam Beşiktaş derbisinde 108 Km’ye yükseldi. Teknik direktör Cocu, bu mesafeyi daha da artırmak için özel çalışmalar yaptırıyor.
Fenerbahçe’de Beşiktaş maçının teknik raporları teknik direktör Phillip Cocu’yu çok sevindirdi. Takımının fazla koşmamasından şikâyet eden Cocu, maç başı ortalama 102 kilometre olan toplam koşu mesafesinin Beşiktaş derbisinde 108 kilometreye çıkması olmasından dolayı Konuya büyük önem veren Hollandalı hoca, bu mesafeyi daha da artırmak için özel çalışmalar yaptırıyor.
Beşiktaş derbisinde Cocu’nun yüzünü güldüren bir başka olay ise futbolcuların ‘birlikte hareket etme’ kabiliyetinin yükselmesi. Hatırlanacağı üzere Dinamo Zagreb maçında 4-1’lik farklı yenilgiyi getiren sebeplerin başında oyuncuların takım halinde hareket edemeyip kopuk kopuk oynamasıydı. Cocu, oyuncularıyla bire bir toplantılar yaparak, eksikleri dile getiriyor.
Derbide 13 ikili mücadele kazanarak sezonun rekorunu kıran Benzia’dan da çok memnun olan Cocu, oyuncularının en büyük sıkıntısının özgüven eksikliği olduğunu düşünüyor. Cocu, derbide bazı oyuncularının risk almadan oynamasının topu ileriye taşıma konusunda takımı zorladığını görüşünde.
30 GÜNDE 6 KRİTİK MAÇ
Fenerbahçe, önümüzdeki 30 günlük süreçte Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde 6 zorlu maç oynayacak. Yarın Ç.Rize deplasmanıyla başlayacak zorlu maratan, 4 Ekim’deki Spartak Trnava, 7 Ekim’deki Medipol Başakşehir, 20 Ekim’deki Demir Grup Sivasspor, 25 Ekim’deki Anderlecht ve 28 Ekim’deki Antalyaspor maçlarıyla sürecek. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar sarı lacivertlilerin her iki kulvardaki hedeflerine ulaşma şansını büyük ölçüde etkileyecek.
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