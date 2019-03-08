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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotomaç
08.03.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 10 milyon Euro boşa gitti

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Fenerbahçe'de 10 milyon Euro boşa gitti

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yararlanamadığı üç futbolcu için büyük bir yükümlülüğün altına girdi.

Başkan Ali Koç ve yönetiminin başladığı 2018-19 sezonunun başı itibariyle takıma dahil edilen futbolculardan 3'ünün sarı lacivertlere maddi zararı çok büyük oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek 2 futbolcunun A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı. O isimler, Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Yassine Benzia ve Islam Slimani... İki oyuncu da sarı lacivertlilerin idmanlarına alınmıyor.

İki futbolcunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi.

GÖZDEN ÇIKARILDILAR
Bilindiği üzere Benzia, Süper Lig'in ikinci yarısında TFF kadrosuna eklenmemişti. Slimani ise gösterdiği yetersiz performans sebebiyle Beşiktaş derbisinden bu yana kadroya alınmıyordu.

Fenerbahçede 10 milyon Euro boşa gitti

REYES FİYASKOSU
Leganes'e kiralanan Diego Reyes burada da başarılı olamadı. Meksikalı stoper, İspanyol ekibinde sadece 24 dakika şans bulabildi.

Real Vallecano'ya karşı 11, Real Betis'e karşı 13 dakika forma giyen Reyes, son iki haftada ise kulübeden çıkamadı. İspanyol basını, Leganes'in Reyes ile devam etmeyi düşünmediğini ve sezon sonunda büyük olasılıkla geri göndereceğini belirtti.

Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Reyes tıpkı Carlos Kameni gibi gelecek sezon da yönetimin başını ağrıtacak. Reyes'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

10 MİLYON EURO ÇÖPE GİTTİ
Devre arasında Leganes'e kiralanan ve kiralama ücreti alınmayan Reyes'e 1.5 milyon Euro, Lille'den bedelsiz kiralanan Benzia'ya 1.2 milyon Euro, Slimani'ye ise kiralama ve vergi bedelleriyle beraber 1.5 milyon Euro + 5.9 milyon Euro ödeniyor. Yani Fenerbahçe'nin kasasından neredeyse hiç faydalanamadığı üç oyuncu için 10.1 milyon Euro çıkıyor.

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Fenerbahçede 10 milyon Euro boşa gitti

 

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