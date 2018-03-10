Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü
Süper Lig'de 25. hafta maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Roman Neustadter ve 90+2. dakikada Giuliano kaydetti. Sarı lacivertli ekibin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel kurtarışlarıyla takımının aldığı 3 puana büyük katkı sağladı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 47'e yükseltip zirve takibini sürdürürken, Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Doria (Dk. 70 Gilberto), Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 79 Pereira), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 90 2 Berk Yıldız)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter (Dk. 59 Neto), Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Chahechouhe (Dk. 90 3 Oğuz Kağan Güçtekin), Fernandao (Dk. 70 Alper Potuk)
Goller: Dk. 34 Neustaedter, Dk. 90 2 Giuliano (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45 1 Neustaedter, Dk. 90 Chahechouhe (Fenerbahçe)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe atışında, Dirar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Mehmet Topal'ın kafasıyla dokunduğu top, kaleci Ertaç'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Neustaedter, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alper Potuk'un ceza sahası sağ köşesinden ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Giuliano topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın sağından filelerle buluştu: 0-2
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