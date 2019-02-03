Fenerbahçe Zenit UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Zenit maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon ilk Avrupa Ligi macerasını yaşayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Zenit UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti. Ülker Stadı'nda oynanacak olan ilk maçı temsilcimiz Fenerbahçe kazanıp, rövanş mücadelesi öncesinde avantaj sağlamaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Zenit UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
12 Şubat Salı günü saat 23:00'de Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.
ZENİT'İN AVRUPA LİGİ KADROSU
Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov
Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani
Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,
Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny
ZENİT'İN UEFA BAŞARISI
Piyasa değeri 152,35 milyon euro olan Zenit'in yaş ortalaması 28.
Zenit şu an Rusya Ligi'nde 34 puanla lider durumda.
Rus ekibinin başında 42 yaşındaki Sergey Semak bulunuyor.
Kadrosunda bir çok yıldız oyuncuyu bulunduran ekipte, Sarı-Lacivertlilerin eski oyuncusu Luís Neto da yer alıyor.
Zenit maçlarını 69.501 kişilik Sankt-Peterburg (Krestovskiy Stadyumu) Stadyumu'nda oynuyor.
Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.
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