Fenerbahçe-Zenit maçının hakemi belli oldu!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacağı Zenit maçının hakemleri açıklandı.
Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetecek. Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yaparken, Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.
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