Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 17 Aralık Salı günü Panahtinaikos’a konuk oldu. sarı-lacivertliler, mücadeleyi 81-78 kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Kostas Sloukas 15 sayı, 8 asist, 5 ribaund ile en etkili isim oldu. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 14 maç sonunda 5 galibiyete sahip.



Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında Anadolu Efes’e rakip oldu. Fenerbahçe Beko, 14 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibine 79-66 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe’de Nando De Colo 17, Melih Mahmutoğlu 10 sayı buldu. Fenerbahçe'nin bu kulvarda 12 hafta sonunda 9 galibiyeti bulunuyor.



Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.



Bu mücadele, Fenerbahçe Beko ile Zenit St. Petersburg arasındaki ilk EuroLeague karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

19 Aralık Perşembe günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra Zenit'i konuk edecek.

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı. Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.



Fenerbahçe'nin 524. maçı



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 524. maçına Zenit karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 523 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 223 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 321 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 132 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek.