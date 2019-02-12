Fenerbahçe Zenit Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa macerasına devam edebilmek için Kadıköy'de galibiyete odaklanan Fenerbahçe, Zenit karşısında en iyi mücadelesini vermeye hazırlanıyor. Galibiyet odaklı ilk 11'i sahaya sürecek olan Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında evinde oynadığı son 16 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler...

Fenerbahçe Zenit maçı, Son 32 Turunda mücadele eden temsilcimiz için avantaj elde etme imkanı tanıyacak. Rusya Liginin önemli takımlarından birisi olan Zenit ile Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, galibiyet için en iyi 11'ini sahaya sürecek.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.



Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.



SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı.



Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.



Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.



Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında son yıllardaki Kadıköy performansına güveniyor.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 16 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı aşkın bir süredir Ülker Stadı'nda çıktığı 16 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.



Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.



Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, Benfica ve Dinamo Zagreb'le berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.



Söz konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.



İÇ SAHADA 113 MAÇTA 56 GALİBİYET



Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde taraftarı önünde oynadığı 113 maçta 56 galibiyet elde etti.



İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 113 karşılaşmanın 25'inde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.



Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 121 gol gördü.



Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M

UEFA Kupası 27 14 4 9

UEFA Avrupa Ligi 30 17 9 4

Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 16 7 6 3

UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9

Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0

TOPLAM 113 56 25 32



LİGİNDE LİDER



Zenit, 16 takımlı Rusya Premier Ligi'nde geride kalan 17 maç sonunda lider durumda bulunuyor.



Bu sezon şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Zenit, 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde 34 puanla, Krasnodar'ın 1 puan önünde zirvede yer alıyor.



Teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Sergei Semak'ın yaptığı Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir sezon geçiriyor. Geçen sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek gruplara kaldı.



Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.



ARA TRANSFER DÖNEMİNİ HAREKETLİ GEÇİRDİ



Zenit, ara transfer dönemini Avrupa'da en hareketli geçiren takımlardan biri oldu.



Kadrosundaki en önemli yıldızlardan biri olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i Fransız kulübü Paris Saint Germain'e 45 milyon avroya satan Zenit, Evgeni Chernov, Ivan Novoseltsev ve Yuri Lodygin'le de yollarını ayırdı.



Zenit, ara transer döneminde yaptığı 3 hamleyle de kadrosunu kuvvetlendirdi. Rus kulübü, Boca Juniors'tan Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios, Rubin Kazan'dan İranlı santrfor Sardar Azmoun ve Shakhtar Donetsk'ten Ukraynalı stoper Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna dahil etti. Bu 3 transfer için Zenit, kasasından 37 milyon avro bonservis bedeli çıkardı.



Zenit, UEFA listesine 3 yeni transferini de eklerken, Leandro Paredes, Maksim Bachinski, Yuri Lodygin, Dmitri Kirillov, Nikita Kakkoev, Mikhail Kizeev, Miha Mevlja, Dmitri Pletnev ve Ivan Tarasov kadrodan çıkardı.



Zenit'in Fenerbahçe maçı için UEFA'ya bildirdiği futbolcu listesi şu şekilde:



Kaleciler: Mikhail Kerzhakov, Nikita Goylo, Nikolai Rybikov, Andrei Lunev.



Defans: Aleksandr Anyukov, Denis Terentyev, Branislav Ivanovic , Luis Neto, Elmir Nabiullin, Igor Smolnikov, Emanuel Mammana, Yaroslav Rakytskyi, Sergei Bugriev, Danila Prokhin.



Orta saha: Matias Kranevitter, Claudio Marchisio, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov, Robert Mak, Aleksandr Erokhin, Wilmar Barrios, Magomed Ozdoev, Hernani, Leon Musaev, Nikita Koldunov, Ilya Vorobyov, Daniil Shamkin.



Forvet: Sardar Azmoun, Aleksandr Kokorin, Sebastian Driussi, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Nikita Simdyankin.

NEUSTAEDTER: ZENİT'İN 2 AYDIR RESMİ MAÇ OYNAMAMASI AVANTAJ OLACAK

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün karşılaşacakları Rusya'nın Zenit takımının 2 aydır resmi maç oynamamasının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.



Ülker Stadı'nda bugünkü karşılaşma için düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin Rus futbolcusu, Zenit'in çok iyi bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi:



"İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum oradaki oyuncuların. Yüksek kaliteli bir takımla oynayacağız. Zor bir maç olacak. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar daha resmi maç oynamadı. Özellikle ikinci toplar önemli olacak. Uzun boylu santrforları Dzyuba var. Baskı olunca ona uzun top atacaklar. Önemli olan ondan seken ikinci topları alabilmek."



Zenit'in 2 aydır resmi maç oynamadığını hatırlatan Neustaedter, "Bu bizim için bir avantaj. Onlar hazırlık dönemini geride bıraktı. Resmi maçlarla hazırlık maçları her zaman farklıdır. Bizim için en büyük avantaj, onların 2 aydır resmi maç oynamaması olacak." ifadelerini kullandı.



Neustaedter, sezon sonu bitecek sözleşmesi içinse, "Bilmiyorum bunu. En önemlisi salı günkü maç, benim geleceğim değil." değerlendirmesinde bulundu.

İVANOVİC: 2 AYDIR RESMİ MAÇ YAPMADIK

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçında en iyi mücadelelerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Rusya temsilcisinin teknik direktörü Semak ile futbolcusu Branislav Ivanovic katıldı.

Semak, 2 aydır resmi maç yapmamalarının kendi adlarına bir eksi olduğunu anlatarak, "Mücadele edeceğiz. Her maç yeni bir hikaye. Takımımız iyi durumda. Yeni oyuncularımız da geldi. Salı günü neler yapacağız, onu sahada göreceğiz. Tabii ki bu mücadeleye hazırlıklıyız." dedi.



Fenerbahçe'nin çok iyi bir taraftarı olduğunu aktaran Semak, "Taraftarların oluşturduğu ortamdan zevk almak lazım. Taraftarlar ne kadar fazla olursa o kadar iyidir bizler için. Taraftarların oluşturduğu ortam bile çok ilham verici oluyor." diye konuştu.



UEFA listesine bazı futbolcuları dahil edemediklerini belirten Semak, "Fenerbahçe'nin de durumu çok farklı değil. Onlar da bu maçlarda olmasını istedikleri oyuncuları UEFA listesine dahil edemedi. Onlarla benzer bir durumumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.



Zenit'in Sırp savunmacısı Ivanovic de zorlu bir maçın kendilerini beklediği vurgulayarak, "Fenerbahçe iyi bir takım. Hiç şüphesiz zor bir karşılaşma olacak. Biz 2 aydır resmi maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir ancak maça başladığımız zaman artık bunları göz önünde bulundurmayacağız. Fenerbahçe karşısında iki maçta da en iyi futbolumuzu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



ZENİT HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.



Teknik direktör Semak yönetimindeki Rus ekibi, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.