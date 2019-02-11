Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 9 eksik!
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur maçında Fenerbahçe, Zenit Petersburg ile karşılaşacak. Rusya liginin aralık ayında araya girmesinin ardından sadece hazırlık maçları ve Avrupa Ligi maçlarına çıkan Zenit, Fenerbahçe maçı ile tam 2 ay sonra ilk kez resmi maça çıkacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Zenit maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur mücadelesinde Rus ekibi Zenit'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibiyle ilk kez resmi bir maçta karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair bazı bilgiler
FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Zenit'i ağırlayacak. 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 60 30 17 13 80 56
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 228 83 48 97 282 335
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor.
Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi.
Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti.
Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.
Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.
SKRTEL VE NETO ESKİ TAKIMLARINA KARŞI
Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti.
Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.
"KUPA 2"DE 114 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.
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