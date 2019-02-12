"Fenerbahçe-Zenit" iddaa'da TEK MAÇ! Sarı lacivertlilerde 12 eksik...
Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçı iddaa'ya TEK MAÇ olarak geldi. Sarı lacivertlilerdeki eksik sayısı 12'ye kadar çıkabilir...
- Ersun Yanal'ın gelişiyle forma giymeye başlayan Nabil Dirar ve Soldado, statü gereği kadroda olamayacak.
- Yeni transferler Miha Zajc ve Serdar Aziz de yeni listeye eklenemedi. Mehmet Ekici, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen listede yer almayan diğer isimler...
- Tolga Ciğerci, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin'in sakatlıkları devam ediyor.
- Takımla antrenmanlara başlayan Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel'in durumları ise maç saati netleşecek.
- Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 9 resmi maçın sadece 1'ini kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise 3 maçta 7 puan toplamayı başarmıştı.
- Aleksandr Kokorin cezalı. Daler Kuzyaev, Christian Noboa, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin ise sakat.
- Takımın önemli isimlerinden Leandro Paredes, PSG yolcusu oldu ama yerine transferler de yapıldı.
- Wilmar Barrios, Sardar Azmoun ve Yaroslav Rakytskyi ile kadroyu güçlendirdiler.
- Teknik patron Sergei Semak, basın toplantısında Sardar Azmoun için maç saati karar vereceklerini açıkladı.
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