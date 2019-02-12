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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
12.02.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

"Fenerbahçe-Zenit" iddaa'da TEK MAÇ! Sarı lacivertlilerde 12 eksik...

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"Fenerbahçe-Zenit" iddaa'da TEK MAÇ! Sarı lacivertlilerde 12 eksik...

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçı iddaa'ya TEK MAÇ olarak geldi. Sarı lacivertlilerdeki eksik sayısı 12'ye kadar çıkabilir...

Fenerbahçe

- Ersun Yanal'ın gelişiyle forma giymeye başlayan Nabil Dirar ve Soldado, statü gereği kadroda olamayacak.

- Yeni transferler Miha Zajc ve Serdar Aziz de yeni listeye eklenemedi. Mehmet Ekici, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen listede yer almayan diğer isimler...

- Tolga Ciğerci, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin'in sakatlıkları devam ediyor.

- Takımla antrenmanlara başlayan Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel'in durumları ise maç saati netleşecek. 

- Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 9 resmi maçın sadece 1'ini kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise 3 maçta 7 puan toplamayı başarmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 414Fenerbahçe - Zenit
    1
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    2,70
    6686kez oynandı
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Zenit

- Aleksandr Kokorin cezalı. Daler Kuzyaev, Christian Noboa, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin ise sakat.

- Takımın önemli isimlerinden Leandro Paredes, PSG yolcusu oldu ama yerine transferler de yapıldı.

- Wilmar Barrios, Sardar Azmoun ve Yaroslav Rakytskyi ile kadroyu güçlendirdiler.

- Teknik patron Sergei Semak, basın toplantısında Sardar Azmoun için maç saati karar vereceklerini açıkladı.

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Fenerbahçe-Zenit TEK MAÇ iddaa tahminleri - 12 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 12 Şubat Salı iddaa programında yer alan "Fenerbahçe-Zenit" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Fenerbahçe-Zenit" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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