Fenerbahçe yönetimi tüm şartları zorluyor! Martin Skrtel...
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, Çin ve Arap ekiplerinin gözdesi haline geldi.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği 34 yaşındaki futbolcu için özellikle Orta/Uzakdoğu ekiplerinin astronomik ücretler önerdiği belirtildi.
Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen yönetimin ise tüm şartları zorladığı öğrenildi. (Fotomaç)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle