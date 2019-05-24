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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

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Son Dakika: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Kulüp Başkanı Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübü yonetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şen sosyal medya hesabından istifa kararı alma nedenini de yazılı olarak paylaştı.

İşte Metin Şen'in yaptığı açıklama:

Son Dakika: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen istifa etti

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Menajeri Beşiktaşı işaret etti ve Caner...
Menajeri Beşiktaş'ı işaret etti ve Caner...

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün, başkanlık seçimindeki yönetim tarzı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük takdir toplamıştı...

Alkışlar Vefa Küçük'e!Fenerbahçe'de kongre Ali Koç'un ezici üstünlüğü ile sona erdi. Ali Koç'un başkanlık yarışını kazanması kadar, ilginin odağında bir başka isim daha vardı; Vefa Küçük... Divan Kurulu Başkanı olarak Genel Kurul sürecini ve mazbata törenini yöneten Vefa Küçük, taraflı tarafsız her kesimin büyük takdirini topladı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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