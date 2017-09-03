Fenerbahçe yöneticisi Hakan Dinçay için acil kan ihtiyacı

Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay için acil kan ihtiyacı olduğu belirtildi. Hakan Dinçay'ın oğlu İlke Dinçay, sosyal medyada yaptığı duyuruda babasının A RH + kana ihtiyacının olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Babam (Hakan Dinçay) için her gün A RH + trombosit (beyaz kan) ihtiyacımız var. Bir kan grubu listesi yapmaya çalışıyorum. Kan grubunuz uygunsa 0537 813 60 60 numaralı telefondan bana ulaşmanız durumunda ileteceğin liste ile ilgili bir problem yok ise, bilgi vermeniz durumunda sizleri de listeye ekleyeceğim. Teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim. Babamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

Trombosit nedir?

Trombosit veya kan pulcukları kan pıhtılarının oluşumunda görev alan hücre parçalarına verilen isimdir. Platelet olarak da adlandırılır. Düşük trombosit seviyeleri veya fonksiyon anormallikleri (disfonksiyon) kanamayı yatkınlaştırırken, yüksek trombosit seviyeleri -çoğunlukla asemptomatik- tromboz (damarda kanın pıhtılaşması) riskini yükseltir.

Kan pulcukları çok sayıda granül içeren renksiz hücre parçalarıdır. Çapları 1.5-3.0 μm arasında değişir. İnsanlarda eritrositler (alyuvarlar) gibi, anükleer (çekirdeksiz) ve disk şeklindedirler (diskoid). Hücre zarının sitoplazma içine doğru parmak şeklinde girmesi sonucu oluşan ve yüzeye açılan bir kanal sistemine sahiptirler. Bu kanal sistemine kanaliküler sistem adı verilir. Ayrıca RNA ve birkaç farklı granül tipi içerirler.