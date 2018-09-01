Fenerbahçe yine kayıp! 5 gol, 1 kırmızı kart...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe yine kayıp! 5 gol, 1 kırmızı kart...
GeriSpor Fenerbahçe yine kayıp! 5 gol, 1 kırmızı kart...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
01.09.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yine kayıp! 5 gol, 1 kırmızı kart...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe yine kayıp! 5 gol, 1 kırmızı kart...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligde çıktığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin golleri, 13. dakikada Ayew ve 57. dakikada Slimani kaydetti. Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren goller ise, 52'de Mensah, 61. dakikada Skrtel (Kendi kalesine) ve 69. dakikada Chery'den geldi. Öte yandan Kayserispor'da Şamil Çinaz, 81. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından Kayserispor'a da mağlup olarak üst üste 3 kez mağlup oldu. Sarı lacivertliler, ligde 3 puanda kalırken Kayserispor, puanını 8'e yükseltti.

STAT: Ülker 
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Gökhan Osman Bilir 
FENERBAHÇE: Harun - Şener, Neustadter, Sketel, Hasan Ali, Reyes (Dk. 74 Mehmet Topal), Mehmet Ekici (Dk. 67 Frey), Eljif Elmaz, Ayew, Valbuena (Dk. 74 Soldado), Slimani
KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Rotman, Mensah (Dk. 84 Levent), Deniz (Dk. 71 Şamil), Chery (Dk. 90+1 Kravets), Bilal, Umut
GOLLER: DK. 13 Ayew, Dk. 57 Slimani (Fenerbahçe) - Dk. 52 Mensah, Dk. 61 Skrtel (K.K), Dk. 69 Chery(Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ayew, Slimani, Hasan Ali, Eljif, (Fenerbahçe), Bilal, Umut (Kayserispor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Şamil (Kayserispor)

Fenerbahçe yine kayıp 5 gol, 1 kırmızı kart...

NOTLAR:

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu, Kayserispor müsabakasına Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, İslam Slimani ilk 11'ini sürdü. 

COCU'DAN KADROYA AYAR
Hollandalı teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ı Kayserispor mücadelesinin başlangıç 11'inde oynatmadı. Cocu, bu futbolcuların yerine Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Reyes, Valbuena ve Mehmet Ekici'ye görev verdi. 

Genç teknik direktör, Volkan Demirel, Berke Özer, Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Roberto Soldado, Michael Frey, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli, Aatıf Chahechouhe'yu yedek kulübesinde bekletti. 

Cocu, yabancı futbolculardan Nabil Dirar ile Carlos Kameni'yi 21 kişilik müsabaka kadrosuna almadı. 

Fenerbahçe yine kayıp 5 gol, 1 kırmızı kart...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni transferler kadroda

Mehmet Ekici sinirlerine hakim olamadı! Kenara alınınca...

İtalya'da pole pozisyonu Raikkonen'in

Ümiraniyespor evinde Giresunspor'u devirdi