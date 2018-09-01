Fenerbahçe yine kayıp! 5 gol, 1 kırmızı kart...
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligde çıktığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin golleri, 13. dakikada Ayew ve 57. dakikada Slimani kaydetti. Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren goller ise, 52'de Mensah, 61. dakikada Skrtel (Kendi kalesine) ve 69. dakikada Chery'den geldi. Öte yandan Kayserispor'da Şamil Çinaz, 81. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından Kayserispor'a da mağlup olarak üst üste 3 kez mağlup oldu. Sarı lacivertliler, ligde 3 puanda kalırken Kayserispor, puanını 8'e yükseltti.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Gökhan Osman Bilir
FENERBAHÇE: Harun - Şener, Neustadter, Sketel, Hasan Ali, Reyes (Dk. 74 Mehmet Topal), Mehmet Ekici (Dk. 67 Frey), Eljif Elmaz, Ayew, Valbuena (Dk. 74 Soldado), Slimani
KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Rotman, Mensah (Dk. 84 Levent), Deniz (Dk. 71 Şamil), Chery (Dk. 90+1 Kravets), Bilal, Umut
GOLLER: DK. 13 Ayew, Dk. 57 Slimani (Fenerbahçe) - Dk. 52 Mensah, Dk. 61 Skrtel (K.K), Dk. 69 Chery(Kayserispor)
SARI KARTLAR: Ayew, Slimani, Hasan Ali, Eljif, (Fenerbahçe), Bilal, Umut (Kayserispor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Şamil (Kayserispor)
NOTLAR:
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu, Kayserispor müsabakasına Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, İslam Slimani ilk 11'ini sürdü.
COCU'DAN KADROYA AYAR
Hollandalı teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ı Kayserispor mücadelesinin başlangıç 11'inde oynatmadı. Cocu, bu futbolcuların yerine Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Reyes, Valbuena ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.
Genç teknik direktör, Volkan Demirel, Berke Özer, Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Roberto Soldado, Michael Frey, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli, Aatıf Chahechouhe'yu yedek kulübesinde bekletti.
Cocu, yabancı futbolculardan Nabil Dirar ile Carlos Kameni'yi 21 kişilik müsabaka kadrosuna almadı.
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