Fenerbahçe Tyler Ennis transferini açıkladı! Yeni transfer Lakers'tan
Fenerbahçe, Joffrey Lauvergne'dan sonra NBA'den bir yıldızı daha renklerine kattı.
Potada iddialı konumunu sürdürmeyi amaçlayan Fenerbahçe, önemli bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, son sezonu Los Angeles Lakers'ta geçiren ABD'li oyun kurucu Tyler Ennis'in transferini bitirdi.
Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers’ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.
1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.
Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe'nin San Antonio Spurs'ten transfer ettiği Joffrey Lauvergne'den sonra NBA'den ikinci takviye olacak.
Günün en popüler basketbol bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Fenerbahçe Futbol Takımı, dün oynadığı hazırlık maçında Fulham'ı 3-0 ile geçmişti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle