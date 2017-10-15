Süper Lig heyecanı Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı bulunan Van Persie’nin yanı sıra Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı cezalı olmaları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı’nda oyn;anacak ve saat 19.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER...

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan (Ekici), Dirar, Guiliano, Valbuena, Janssen

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Dening, Aytaç, Murat, Eren, Adem, Boutaib

Malatyaspor deplasmanda puan arayacak

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Malatya temsilcisi, yeni teknik direktörleri Erol Bulut yönetiminde İstanbul’dan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor. Sarı-siyahlılar, Süper Lig’de ilk kez rakip olacağı Fenerbahçe ile 2011’de Türkiye Kupası’nda karşılaştı ve evindeki maçı 2-1’lik skorla kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada bir kez galip gelirken, 2’sini kaybetti. Sarı-siyahlılar tek deplasman galibiyetini Kardemir Karabükspor’a karşı 4-2’lik sonuçla aldı. Malatya ekibi, oynadığı 3 deplasman karşılaşmasında rakip ağları 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

Gözler Janssen'in üzerinde...

Akhisar maçını boş geçen, Hollanda milli takım forması ile suskunluğunu sürdüren Janssen, bugünkü Malatyaspor maçına yine ilk 11’de başlayacak. Hollandalı gollerini atıp, takımını galibiyete taşımak istiyor. Genç forvetin özellikle son taktik provada çok istekli göründüğü ve şık gollere imza attığı öğrenildi. Aykut hoca, fizik avantajını daha fazla kullanması için, kanat oyuncularına uyarılarda bulunduğu ve Janssen’e sık sık orta yapmalarını istediği belirtildi. Hollandalı ayrıca sık sık orta sahaya doğru gelerek takımın pas alışverişini yönetmeye çalışacak.