Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle bu akşamki mücadelede görev yapamayacak. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de oynadığı üç maçın ikisini sarı lacivertliler kazandı.

Süper Lig'deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, son altı maçta galip gelemedi. Fenerbahçe bu maçta da puan kaybederse, Mart-Mayıs 2003'ten bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşamış olacak.

Süper Lig'de üç maçtır berabere kalan Fenerbahçe, Mart 1986'dan bu yana üst üste dört beraberlik almıyor. Son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en yüksek ikinci takım ile en düşük ekip Fenerbahçe bu maçta karşılaşacak. Yeni Malatyaspor bu sezon ligde Başakşehir'in ardından en fazla maçta kalesini gole kapatan ikinci takım. Bu sezon Süper Lig'de, BB Erzurumspor'un ardından evinde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe. Yeni Malatyaspor ise Bursaspor ve Kasımpaşa'nın ardından deplasmanda geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan üçüncü ekip.

Bu sezon Süper Lig'de gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif ve pozitif yönde en yüksek fark olan iki takım bu maçta karşılaşacak. 24,4 gol beklentisinden 29 gol çıkaran Yeni Malatyaspor 5 gol beklentisinden 17 gol çıkaran Fenerbahçe.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla uzaklaştırma yapan iki oyuncu da Fenerbahçe forması giyiyor: Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel. Guilherme, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de oynadığı son dört maçta altı gole direkt katkı yaptı.