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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor. Gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle bu akşamki mücadelede görev yapamayacak. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de oynadığı üç maçın ikisini sarı lacivertliler kazandı.
Süper Lig'deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, son altı maçta galip gelemedi. Fenerbahçe bu maçta da puan kaybederse, Mart-Mayıs 2003'ten bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşamış olacak.

Süper Lig'de üç maçtır berabere kalan Fenerbahçe, Mart 1986'dan bu yana üst üste dört beraberlik almıyor. Son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en yüksek ikinci takım ile en düşük ekip Fenerbahçe bu maçta karşılaşacak. Yeni Malatyaspor bu sezon ligde Başakşehir'in ardından en fazla maçta kalesini gole kapatan ikinci takım. Bu sezon Süper Lig'de, BB Erzurumspor'un ardından evinde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe. Yeni Malatyaspor ise Bursaspor ve Kasımpaşa'nın ardından deplasmanda geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan üçüncü ekip.

Bu sezon Süper Lig'de gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif ve pozitif yönde en yüksek fark olan iki takım bu maçta karşılaşacak. 24,4 gol beklentisinden 29 gol çıkaran Yeni Malatyaspor 5 gol beklentisinden 17 gol çıkaran Fenerbahçe.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla uzaklaştırma yapan iki oyuncu da Fenerbahçe forması giyiyor: Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel. Guilherme, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de oynadığı son dört maçta altı gole direkt katkı yaptı.

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