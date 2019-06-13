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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!

Önümüzdeki sezon için transfer hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Eljif Elmas'a gelen ciddi transfer tekliflerini değerlendirme kararı alırken gündem yaratacak bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Makedon futbolcudan hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazanacak olan sarı-lacivertliler 'Yeni Eljif Elmas'ını' buldu. İşte transferin detayları...

Eljif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından yetiştirme ücreti verilerek transfer edilmiş ve Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmişti.

Hem Fenerbahçe'de hem de Makedonya Milli Takımı'nda iyi bir performans ortaya koyan Eljif, özellikle İtalyan takımlarını peşine takarken sarı-lacivertlilerin istediği fiyat verilirse bırakabileceği belirtildi.

Eljif Elmas'ı Avrupa devlerinden birine göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Vardar'da oynayan 19 yaşındaki Ali Adem'i transfer etmeye hazırlanıyor.

ELJIF'TEN BİR GÖMLEK DAHA ÜSTÜN

Fenerbahçe Eljif Elmas'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, sarı lacivertli kulübün scout ekibinin 'Yeni Eljif Elmas'ı' yine Makedonya'da bulduğu ortaya çıktı.

Vardar takımında forma giyen ve hem 8 hem de 10 numara oynama yeteneklerine sahip olan Ali Adem'in Ersun Yanal'ın listesinde olduğu belirtilirken, 19 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçe yeni Eljif Elması buldu

'FENERBAHÇE'YE GİDERSEN ELJİF GİBİ ÖN PLANA ÇIKARSIN'

Bundan önce Vedat Muric'i Türkiye'ye getiren menajer Rahman Kice'nin Ali Adem'i Süper Lig'e Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye kazandırmayı planladığı öğrenildi. Ancak transferde Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu anlaşıldı.

Tıpkı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Ali Adem için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan iki ezeli rakibin Makedon futbolcuyu geleceğe yatırım anlamında düşündüğü belirtildi.

Bu sezon Vardar formasıyla 15 maça çıkan Ali 1 asist yaptı.

Ersun Yanal kararını verdi Victor Moses...
Ersun Yanal kararını verdi! Victor Moses...

Eljif Elmas'ın hikayesini izliyoruz...

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