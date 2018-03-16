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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol 'Fenerbahçe yenerse nirvana yapar(!)'
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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
16.03.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

'Fenerbahçe yenerse nirvana yapar(!)'

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'Fenerbahçe yenerse nirvana yapar(!)'

Fenerbahçe Doğuş, bu akşam ‘bölüm sonu canavarı’ CSKA Moskova’yı yenerse Türk basketbolu nirvana yapar!

THY EuroLeague’in 26. haftasında bana göre temsilcimiz adına sezonun ‘kırılma maçı’ olan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş bu akşam saat 20.45’te CSKA Moskova’yı ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi 18 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan sarı lacivertliler, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider konumda bulunan ‘bölüm sonu canavarı’ CSKA Moskova’yı yenerse; Türk basketbolunun nirvana yapacağı düşüncesindeyim.

‘Bölüm sonu canavarı’ diyorum çünkü; 2014-2015 sezonundan bu yana üst üste 4. kez EuroLeague’de play-off’lara kalmayı geçen hafta garantileyen Fenerbahçe Doğuş, ne zaman tarihi bir eşiğe geldiyse karşısında CSKA Moskova vardı ve temsilcimiz rakibini ‘o kritik maçlarda’ bir türlü devirmeyi başaramadı.

Takvim yapraklarını 2014-2015 Final Four’una çevirelim... Üçüncülük maçında mücadele etmeye hak kazanıp, tüm Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşatan Obradovic’in öğrencileri, 86-80’lik skorla Rus devi CSKA Moskova’ya kaybedip dördüncü basamakta kaldı...

Şimdi ise zihinlerimizi 2015-2016 Final Four’una odaklayalım... Yarı finalde Laboral’ı 88-77 ile yıkan Fenerbahçe Doğuş, finalde -hem de tarihin en dramatik finallerinden birinde- CSKA Moskova’ya uzatmalar sonunda bu kez 101-96 yeniliyor ve ikinci basamakta kalıyor.

2016-2017’ye Sinan Erdem’de yaşanan coşkuya geldi sıra... Fenerbahçe, Real Madrid’i 84-75, turnuva takımı Olympiakos da CSKA Moskova’yı 82-78 yendi ve finalde bu kez ‘bölüm sonu cavanarı’ ile karşılaşmadan Oly’yi 80-64’le geçip kupaya uzandı temsilcimiz...

Ancak ben, her şeyden önce Obradovic ve Fenerbahçe’nin yaptıklarını takdir eden ve bundan Türk basketbolu adına büyük haz duyan biri olarak şunu dileyebiliyorum; kupa Türkiye’ye geldi evet ama CSKA Moskova’dan geçmişte yaşananların ‘intikamı’ galibiyetlerle alınmadan ‘nirvana’ya ulaşamayız!

Bu akşam, son 3 maçta rakibinin bileğini büken Fenerbahçe’nin galibiyeti, hem sarı lacivertliler hem de Türk basketbolu adına bir zaferden çok daha fazlası olur. Şu anda lider konumda olan CSKA’dan kalan 4 hafta sonunda bu koltuğun alınmasının dahi yolu açılabilir. Fenerbahçe’nin, play-off’lara ve sonrasında da Final Four’a lider gittiğini düşünsenize! Ben düşünmekten öte, temsilcimizin bunu başarabileceğine inananlardanım...

Desteğimiz, Zeljko Obradovic ve öğrencileri ile birlikte... Fenerbahçe taraftarlarının da, öneminin farkında olduğu bu karşılaşma boyunca her an takımlarına verecekleri destek gerçekten çok ciddi bir artı faktör.

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