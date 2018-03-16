'Fenerbahçe yenerse nirvana yapar(!)'
Fenerbahçe Doğuş, bu akşam ‘bölüm sonu canavarı’ CSKA Moskova’yı yenerse Türk basketbolu nirvana yapar!
THY EuroLeague’in 26. haftasında bana göre temsilcimiz adına sezonun ‘kırılma maçı’ olan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş bu akşam saat 20.45’te CSKA Moskova’yı ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi 18 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan sarı lacivertliler, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider konumda bulunan ‘bölüm sonu canavarı’ CSKA Moskova’yı yenerse; Türk basketbolunun nirvana yapacağı düşüncesindeyim.
‘Bölüm sonu canavarı’ diyorum çünkü; 2014-2015 sezonundan bu yana üst üste 4. kez EuroLeague’de play-off’lara kalmayı geçen hafta garantileyen Fenerbahçe Doğuş, ne zaman tarihi bir eşiğe geldiyse karşısında CSKA Moskova vardı ve temsilcimiz rakibini ‘o kritik maçlarda’ bir türlü devirmeyi başaramadı.
Takvim yapraklarını 2014-2015 Final Four’una çevirelim... Üçüncülük maçında mücadele etmeye hak kazanıp, tüm Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşatan Obradovic’in öğrencileri, 86-80’lik skorla Rus devi CSKA Moskova’ya kaybedip dördüncü basamakta kaldı...
Şimdi ise zihinlerimizi 2015-2016 Final Four’una odaklayalım... Yarı finalde Laboral’ı 88-77 ile yıkan Fenerbahçe Doğuş, finalde -hem de tarihin en dramatik finallerinden birinde- CSKA Moskova’ya uzatmalar sonunda bu kez 101-96 yeniliyor ve ikinci basamakta kalıyor.
2016-2017’ye Sinan Erdem’de yaşanan coşkuya geldi sıra... Fenerbahçe, Real Madrid’i 84-75, turnuva takımı Olympiakos da CSKA Moskova’yı 82-78 yendi ve finalde bu kez ‘bölüm sonu cavanarı’ ile karşılaşmadan Oly’yi 80-64’le geçip kupaya uzandı temsilcimiz...
Ancak ben, her şeyden önce Obradovic ve Fenerbahçe’nin yaptıklarını takdir eden ve bundan Türk basketbolu adına büyük haz duyan biri olarak şunu dileyebiliyorum; kupa Türkiye’ye geldi evet ama CSKA Moskova’dan geçmişte yaşananların ‘intikamı’ galibiyetlerle alınmadan ‘nirvana’ya ulaşamayız!
Bu akşam, son 3 maçta rakibinin bileğini büken Fenerbahçe’nin galibiyeti, hem sarı lacivertliler hem de Türk basketbolu adına bir zaferden çok daha fazlası olur. Şu anda lider konumda olan CSKA’dan kalan 4 hafta sonunda bu koltuğun alınmasının dahi yolu açılabilir. Fenerbahçe’nin, play-off’lara ve sonrasında da Final Four’a lider gittiğini düşünsenize! Ben düşünmekten öte, temsilcimizin bunu başarabileceğine inananlardanım...
Desteğimiz, Zeljko Obradovic ve öğrencileri ile birlikte... Fenerbahçe taraftarlarının da, öneminin farkında olduğu bu karşılaşma boyunca her an takımlarına verecekleri destek gerçekten çok ciddi bir artı faktör.
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