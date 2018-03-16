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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriFenerbahçe yarışa tutunmak için sahada! İşte muhtemel 11...
Futbol Fenerbahçe yarışa tutunmak için sahada! İşte muhtemel 11...
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Futbol
aa-spor
16.03.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yarışa tutunmak için sahada! İşte muhtemel 11...

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Fenerbahçe yarışa tutunmak için sahada! İşte muhtemel 11...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın derbi maçta lider Galatasaray'la sahasında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak.
Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Fenerbahçe - Galatasaray
    1
    MS1
    2,00
    14818kez oynandı
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İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

25 YIL SONRA ÜST ÜSTE YENİLGİ TEHLİKESİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yarın yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek.
Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü.
Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

BU SEZON İÇ SAHADA ETKİSİZ

Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi.
Taraftarı önünde bu sezon 12 maça çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

KOCAMAN'IN İDEAL 11'İNİ KORUMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray karşısında ideal 11'ini bozması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisindeki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao.

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