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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFenerbahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti ve golleri
Spor Arena Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti ve golleri
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Spor Arena
07.02.2018 - 07:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti ve golleri

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştükleri mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada yarı finale uzandı. Fenerbahçe'nin gollerini Samed Karakoç ile Aatıf kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise Dialiba'dan geldi. Aykut Kocaman tedbirli disipline sevki nedeniyle maçı locadan izledi. Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Beşiktaş ile eşleşti. İşte, maçın özeti ve golleri.

Stat: Ülker

Hakemler: Koray Gençerler , Volkan Ahmet Narinç , İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Kameni , Şener , Neustadter , Neto (Mehmet Topal dk. 61 ), Hasan Ali , Oğuz , Elif Elmas (Isla dk. 80 ?), Dirar , Samed , Aatif , Fernandao (Soldado dk. 71 )
Yedekler: Erten, Volkan Demirel, Batuhan Yılmaz, Serhat, Alper, Valbuena

Yardımcı Antrenör: Fahrudin Ömerovic

Akın Çorap Giresunspor: Anıl , Onur , Aykut , Abdülkerim , Hüsamettin , Diabang (Almedia dk. 46 ), Ahmed Abed (Volkan Okumak dk. 65 ), Dodo (Hakan Barış dk. 72 ), Recep Aydın , Muhammet Reis , Sinan Özkan

Yedekler: Ahmet Şahin, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Fatih Atik, Murat, Butahan Altıntaş, Korlishko

Teknik Sorumlu: Hakan Kurt

Goller: Samed (dk. 19), Aatif (dk. 37) (Fenerbahçe), Diabang (dk. 13) (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Aykut, Ahmed (Akın Çorap Giresunspor), Neto (Fenerbahçe)

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaşın rakibi oldu İşte maçın özeti ve golleri

 MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor maçına Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolcular ve gençlerden kurulu bir kadro ile çıktı. Sarı-lacivertli takım, ilk maçı 2-1 kazandıkları karşılaşmanın rövanşında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Oğuz Kaan Güçtekin, Eljif Elmas, Samed Karakoç, Aatıf Chahechouhe, Jose Fernandao ilk 11 ile mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de forma giyen Volkan Demirel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Mathieu Valbuena, Alper Potuk ve Roberto Soldado, Giresunspor maçına yedek kulübesinde başladı. Josef de Souza ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

- Kocaman, kulübede yer alamadı

Fenerbahçe, karşılaşmaya yardımcı antrenör Fahrudin Ömeroviç yönetiminde çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörö Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Deneyimli teknik adam, bundan dolayı Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Aykut Kocaman, müsabakayı locadan takip etti.

- Şener 42, Neto 46 gün sonra sahada

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Şener Özbayraklı 42, Luis Neto ise 46 gün sonra resmi maçta forma giydi.

Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile 27 Aralık 2017'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sakatlanan Şener, 5 resmi maç sonra formasına kavuştu. Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık 2017'de yapılan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Neto da sakatlığını atlattı ve 6 resmi maç sonra sarı-lacivertli formayla sahada yer aldı.

- Giresunspor'un başında Hakan Kurt yer aldı

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde takımı Fenerbahçe mücadelesine altyapı teknik direktörlerinden Hakan Kurt çıkardı.

Teknik direktör Metin Diyadin'in hafta başında istifa etmesinin ardından Karadeniz temsilcisinde henüz yeni teknik adam belli olmadı.

Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe maçına Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Kurt yönetiminde çıktı.

- Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'nin Akın Çorap Giresunspor ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçı yaklaşık 5 bin taraftar tribünden izledi.

Konuk takım taraftarları için ayrılan tribünün büyük bölümü ise Giresunsporlular tarafından dolduruldu.

 

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