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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
27.04.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yarı finalde

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Fenerbahçe yarı finalde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 79-64 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaparak play-off yarı finaline yükseldi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 79-64 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 11-8 önde geçti. Siyah-beyazlılar, hücumda sayı üretmekte sorun yaşarken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Esra Ural Topuz'un sayılarıyla giren Fenerbahçe, 12. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 13-25. Beşiktaş, Kübra Siyahdemir'in üç sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da boyalı alanda Ayşe Cora'yla etkili olan sarı-lacivertliler, 16. dakikaya 37-21 önde girdi. Periyodun son bölümünde tempo, top kayıplarıyla oldukça düşerken, Fenerbahçe soyunma odasına 39-30 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Beşiktaş, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 38-42. Sarı-lacivertliler, hücumda tempoyu artırarak 6-0'lık seriyle 25. dakikada farkı tekrar açtı ve skoru 48-38'e getirdi. Ayşe Cora ve Sottana'yla dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe, final periyoduna 61-47 önde girdi.

Son çeyreğe hücumda kolay sayılar bularak başlayan sarı-lacivertliler, 35. dakikada farkı 22 sayıya (75-53) çıkardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, karşılaşmayı 79-64 kazandı.
Karşılaşmanın son bölümünde bir grup siyah-beyazlı taraftar, Fenerbahçe ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan, aktif basketbol kariyerini sonlandırma kararı alan Beşiktaş'ın Karadağlı oyuncusu Iva Radosavljevic'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca

Beşiktaş: Esra Erden Atacan, Zellous 6, Kübra Siyahdemir 16, Mosby 22, Radosavljevic 16, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı, Sera Özelçi, Gonca Karataş 2, Buse Özek

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 10, Tuğçe Canıtez 10, Verameyenka 12, Vaughn 8, Ayşe Cora 21, Esra Ural Topuz 8, Plum 6, Pelin Bilgiç, Merve Arı, Melisa Korkmaz, Zeynep Şevval Gül

1. Periyot: 13-21

Devre: 30-39

3. Periyot: 47-61

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