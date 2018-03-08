Ara
MENÜ
Haberler Voleybol HaberleriFenerbahçe yarı finalde
Voleybol Fenerbahçe yarı finalde
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Eczacıbaşı yarı finalde

Voleybol
08.03.2018 - 20:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yarı finalde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe yarı finalde

 TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bursa B.Şehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti.

Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: Melis Yılmaz, Ezgi Dağdelenler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy Guidetti, Natalia Pereira, Nootsara Tomkom, Eda Erdem Dünar, Damşa Çakıroğlu, Polin Rahimova
BURSA BŞB: Yaren Hatipoğlu, Ergül Eroğlu, Charlotte Leys, Fatma Yıldırım, Yvon Belien, Aleksandra Bytsenko, Nilay Karaağaç, Emiliya Dimitrova, Nurhan İnce, Merve İkbal İlbayrak, Cansu Aydınoğulları
SETLER: 25-11, 22-25, 32-30, 19-25, 19-17
SÜRE: 148 Dakika (22, 31, 41, 28, 26)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkek antrenör kadın oyuncuya saldırdı

Bu olay çok konuşulur... Beşiktaş, Mertcan Çam'ı bitirmiş!

Rodrigues bombası açıklandı! 30 milyon...

Moral operasyonu