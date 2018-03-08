Voleybol
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Fenerbahçe yarı finalde
TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bursa B.Şehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti.
Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.
SALON: Metro Enerji
Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: Melis Yılmaz, Ezgi Dağdelenler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy Guidetti, Natalia Pereira, Nootsara Tomkom, Eda Erdem Dünar, Damşa Çakıroğlu, Polin Rahimova
BURSA BŞB: Yaren Hatipoğlu, Ergül Eroğlu, Charlotte Leys, Fatma Yıldırım, Yvon Belien, Aleksandra Bytsenko, Nilay Karaağaç, Emiliya Dimitrova, Nurhan İnce, Merve İkbal İlbayrak, Cansu Aydınoğulları
SETLER: 25-11, 22-25, 32-30, 19-25, 19-17
SÜRE: 148 Dakika (22, 31, 41, 28, 26)
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