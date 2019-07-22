CANLI Fenerbahçe - Wolfsburg
2019-20 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Wolfsburg ile karşılaşıyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor ve Bursaspor ile hazırlık karşılaşmaları oynayan sarı lacivertli takım, hazırlık maçında bu sefer Alman takımı Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor.
TSİ 19.30'da Franz Fekete Stadyumu'nda başlayan Fenerbahçe - Wolfsburg maçı, Smart Spor'dan canlı yayımlanıyor
Öte yandan, Fenerbahçe'nin Avusturya kampında Wolfsburg'la oynadığı hazırlık maçına sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'nin 11’i: Harun, Serdar, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali, Ozan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.
Wolfsburg'un 11'i: Pervan, Arnold, Knoche, Roussillon, Mbabu, Guilavogui, Schlager, Brooks, Victor, Yunus Mallı, Mehmedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle