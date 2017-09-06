Fenerbahçe Wanamaker ile anlaştı

Eurohoops'un haberine göre Darüşşafaka'nın yıldızı Brad Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile bir yıllığına anlaştı. Yaz döneminde NBA'de kontrat arayan, sonraki süreçte Darüşşafaka kadrosuna katılması beklenen Brad Wanamaker'ın, Fenerbahçe Doğuş kadrosuna katılması bekleniyor.
Bogdan Bogdanovic'in NBA'e gidişi sonrası Sinan Güler ve Marko Guduric hamlelerini yapan Fenerbahçe Doğuş, Bobby Dixon'ın de yer aldığı guard rotasyonuna Wanamaker ile bir başka önemli takviye yapmış olacak.
Wanamaker, Darüşşafaka forması altında sergilediği performansla takımının Euroleague'de Top 16'ya kalmasında büyük pay sahibiydi. Euroleague'de sahaya çıktığı 34 maçta 16.7 sayı 4.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.
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