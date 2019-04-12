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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaştı

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe yönetimi, Rizespor formasıyla bu sezon harika bir performans ortaya koyan genç forvetin transferinde mutlu sona yaklaştı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı Vedat Muriqi ile prensipte anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Rizespor ile görüşmeleri sürdürüyor.

Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler bu sezon Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.

TEKLİF 3 MİLYON EURO
Yapılan görüşmede prensip anlaşması sağlandığı belirlendi. Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Vedat Muriqi için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ
Rizespor formasıyla ligde 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, güçlü fiziği ve etkili sol ayağı ile tanınıyor. Vedat hava toplarında da oldukça etkili.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Rize'de mutlu olduklarını söyledi...

"Hedefimiz lig beşinciliği"Süper Lig'de 13 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız taktirde yukarı çıkma şansımız devam ediyor. Rakibimizle aramızda 7 puan farkı korumak ve artırmak için sahaya çıkacağız" dedi.
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaştı

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