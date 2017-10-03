Fenerbahçe ve TFF arasında yeni rapor krizi!

Fenerbahçe ile TFF arasındaki rapor krizi bu hafta yeni boyuta taşındı. Sarı lacivertliler Aykut Kocaman'ın maç sonunda Bülent Yıldırım ile girdiği özel diyalogların rapora yanlış yazıldığını iddia ediyorlar. Sarı lacivertli kulüp raporları resmi sitelerinden yazarak nasıl bir futbol düzenine sahip olduğumuzun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz diyerek paylaştılar.

Raporda Aykut Kocaman'ın hakeme yönelik olarak, "Çok merak ediyorum. TFF'den özel bir talimat mı aldınız? Geçen haftanın diyetini mi ödedik? Oyuncumu ne gördün de attın" ifadeleri yazılırken Kocaman ise sarı lacivertli yöneticilere TFF'den özel bir talimat mı aldın demediğini ve sadece talimat mı aldın ifadelerini kullandığını belirtti.

Raporda ayrıca Alper Potuk'un da kırmızı kartla atılma gerekçeleri de yer alıyor. Sarı lacivertliler Alper'in kırmızı kartının bu kadar detaylı bir şekilde yazılmasını suçluluk psikolojisi olarak tanımlarken rakip oyuncunun ayağının kanadığı yolundaki iddiayı ise komik bulduklarını ifade ettiler ve oyuncunun hemen ayağa kalkarak oyuna devam ettiğini belirttiler.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayınladığı rapor ve yaptıkları açıklama şu şekilde:

29 Eylül 2017 Cuma günü, deplasmanda oynadığımız ve milyonlarca futbolseverin takip ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, PFDK tarafından bugün tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.



Kamuoyunun yayıncı kuruluşa ait görüntülerden de takip ettiği söz konusu karşılaşmayla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.





