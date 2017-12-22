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Fenerbahçe ve Konyaspor 33. kez karşı karşıya gelecek! En farklı skor...

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.

Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 3 randevuda elde etti.
Fenerbahçe'nin toplam 91 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 36 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 1-0 galip geldi, İstanbul'da ise Konyaspor 3-2 kazandı.

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KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 16 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, bir müsabaka da berabere bitti.
Fenerbahçe, Konya'da 42 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

Futbol

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