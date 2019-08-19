Fenerbahçe ve Gazişehir, Süper Lig'e hazır mı? Analiz, değerlendirme...

FENERBAHÇE

Geçtiğimiz sezona Ali koç başkanlığında Phillip Cocu ile başlayan, Erwin Koeman ile devam eden ve sezonu Ersun Yanal ile bitiren Fenerbahçe, uzunca bir süre düşme hattıyla temas halinde olmasına rağmen ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Sportif Direktör Damien Comolli'nin Ayew, Benzia ve Slimani'yi takıma kazandırması ilk başta olumlu gözükse de haftalar ilerledikçe iki isim de takımda istenmeyen adamlar haline gelmişti. Gençliğe dönüş adı altında takıma kazandırılan Berke Özer ve Barış Alıcı da 2019-20'ye girerken başka ekiplere kiralık olarak gönderildi.

Taraftarın yeni sezondan beklentisi büyük... Başkan Ali Koç da geçtiğimiz sezon hiç dillendirmediği "şampiyonluk" söylemini, bu sezon en baştan ortaya koymuş durumda, keza Ersun Yanal da...

Kalede, Volkan Demirel ile sözleşme uzatılmadı, Harun Tekin'in yanına Altay Bayındır takviyesi geldi. Sağ bekte Şener Özbayraklı serbest bırakıldı, Isla-Dirar hattına Murat Sağlam eklendi. Sol bekte uzunca bir süredir Kolarov peşinden koşulsa da henüz anlaşma yok, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası genç Abdulcebrail Akbulut formaya göz kırpsa da, hazırlık maçlarının son kısmında Dirar tercih edildi.

Stopere ise Zanke hamlesi yapıldı. Hazırlık maçlarına yetişemeyen Danimarkalı yerine Jailson'u bu bölgede izledik. Serdar Aziz'in sezona sakat girmesi, genç Okan Turp'un bu seviyelere hazır olmaması, Sadık Çiftpınar'ın ilk geldiği günlerdeki gibi güven vermemesi, savunmanın ortasına da transfer sezonu bitmeden bir hamle daha yapılması gerektiğini gözler önüne serdi.

Orta saha özelinde Mehmet Topal ile yollar ayrıldı, Ozan Tufan'ın kiralık sözleşmesi sona erdi ve takıma geri katıldı, kaptan Emre Belözoğlu yuvaya geri döndü. Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları, sarı-lacivertli ekibi "6 numara" arayışına itti. Ersun Yanal, hazırlık maçlarında zaman zaman Alper Potuk'u merkez orta sahada görevlendirdi. Sakatlıktan çıkan Zajc da fazla forma şansı bulamadı. Emre'nin olmadığı bölümlerde savunmaya geri dönüşlerde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye de bir transfer hamlesi yapabilir.

Hücumun çehresi tamamen değişti... Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Allahyar Sayyadmanesh transferleri yapıldı. Elde Moses, Ferdi, Mehmet Ekici gibi alternatifler de mevcut. Frey kiralık olarak gidiyor, 1 adet daha forvet takıma kazandırılabilir.

İlk maça çıkması muhtemel 11: Altay (Harun); Isla, Zanka, Jailson (Sadık), Dirar; Ozan, Emre; Moses (Deniz), Kruse, Garry Rodrigues; Muriqi.

(Cengiz İzmitli)

Rakamlarla geçen sezon:

- Ligde 21 maçta ilk golü yiyen ekip

- Maç başına en fazla sarı kart gören takım (2,7)

- Ligin 61. – 75. dakikalar arasında en fazla gol atan ekibi (14 gol)

- Ligde hiçbir derbi maçını kazanamadı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Önceki yıllarda Süper Lig’e ilk kez çıkan diğer takımlar gibi, Gazişehir Gaziantep için de sezon kolay olmayacak. Aslında Gaziantep şehri Süper Lig havasına alışık. Öyle ki Gaziantepspor yıllarca yer aldığı lige yaşadığı finansal sıkıntılar sonrasında veda etmişti.

Play-off finalinde Hatayspor’u penaltılar sonrası devirerek Süper Lig bileti alan Gazişehir Gaziantep’te antrenör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılırken takımın başına tanıdık bir isim getirildi. Daha önce Kayserispor’un başında gördüğümüz Marius Sumudica’yı bu kez Gazişehir Gaziantep’in başında izleyeceğiz.

Tecrübeli antrenör Süper Lig’in yükselen her takımın antrenörünün yaptığı gibi öncelikle takımın seviyesini Süper Lig’de mücadele etmeye yönelik bir hale getirmeye çalıştı. Bu anlamda öncelikle savunma hattına birçok takviye yapıldı.

Ligi tanıyan Kana-Bıyık ve Güray Vural’ın yanı sıra Alin Tosca, Junior Morais, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski ve Ulaş Zengin takıma kazandırıldı. Hazırlık maçları gösterdi ki bu isimlerden oluşacak savunma iskeletinin uyum kazanması için henüz zamana ihtiyacı var.

Takımın geri kalanına baktığımızda ise henüz hazır olmadığı görülüyor. Öyle ki Rumen antrenör; Moussa Sow, Kerim Avcı ve Poepon dahil geçen sezonki kadronun önemli isimlerinin birçoğuyla bu sezon çalışmak istemediğini belirtti. Bir yandan da istediği oyuncuların henüz alınmamasıyla birlikte geç kalma konusunda endişeli olduğu konuşuluyor. Hatta bu endişenin bir yansıması olarak 4-0 kaybedilen Alanyaspor hazırlık maçından sonra Sumudica’nın soyunma odasında kendisini tokatlamasının da oyuncular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtiliyor.

Bu noktada ilk haftalar itibariyle Gazişehir Gaziantepspor’un puan almakta sıkıntı yaşayabileceğini düşünebiliriz.

(Serkan Çalışır)

Rakamlarla geçen sezon:

- TFF 1. Lig’den yükselen ekipler içinde maçlarında en fazla ilk golü yiyen ekip (14 kez)

- Normal sezonda attıkları gollerin %31,6’sını 76. dakikadan sonra attılar (19 gol)

- Ligde en çok gol yedikleri zaman aralığı 31. – 45. (10 gol)

- Deplasmanda ilk yarısını geride kapattıkları 4 maçtan da puan alamadılar.

- İç sahada ilk yarısını geride kapattıkları 6 maçtan sadece 1 puan çıkarabildiler.

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