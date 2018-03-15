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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları derbi öncesi buluştu
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Futbol
15.03.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları derbi öncesi buluştu

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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları derbi öncesi buluştu

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları derbi öncesinde öncesinde yemekte bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takım taraftarları anlamlı bir etkinlik düzenledi. Galatasaray taraftar grubu ‘UltrAslan’ ve Fenerbahçe taraftar grubu olan ‘Genç Fenerbahçeliler’ Bahçelievler’de bir restorantta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Cumartesi günü oynanacak dev mücadele öncesi düzenlenen etkinlikte iki takım taraftarları da dostluk mesajları vererek, küfüre karşı olduklarını dile getirdi.

İlk olarak Genç Fenerbahçeliler adına konuşan Yücel Aslan, "Malum hepinizin bildiği üzere çok önemli bir derbi oynanacak. Maç öncesi ev sahipliği niteliğinde Ultraslan grubunu ağırlayalım dedik. Hepinizin bildiği gibi şartlar ortada. Mehmetçiğimizin Afrin’de verdiği mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bu şartlar altında birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik. Biz devletimizin, hükumetimizin, taraftar olarak her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Şimdi futbolcular maçta birbirlerine atmosfer gereği faul yapıyorlar ve mücadele ediyorlar. Başkanlar, yöneticiler demeçler veriyorlar hepsi orada kalıyor. Taraftarlar da bu birliği yapmış çok olmaması lazım. Maç içerisinde tezahürat yapılacaktır ama o ayrıdır. Biz beraber olduğumuz zaman öküz altında buzağı arayanlar oluyor. Maçta küfür ediliyor deniliyor” açıklamasını yaptı.

Sebahattin Şirin: "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan adına konuşan Sebahattin Şirin ise birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda olduklarını ifade ederek, "Genç Fenerbahçeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıskananlar olacak. Bu ortamı yanlışa çekmeye çalışanlar olacaktır. Şu anda ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamandayız. Bu sorun Kürt sorunu değildir. Bu sorun ülkemizin bekasının sorunudur" şeklinde konuştu.

Yemekte bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ise iki takım taraftarlarının bir araya gelerek tarihi bir hadiseye imza attıklarını ifade ederek, hafta sonunda oynanacak derbide Fair-Play'in ön plana çıkmasını temenni etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları derbi öncesi buluştu

 

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