Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
GeriFutbol Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
16.04.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Evkur Yeni Malatyasporlu Erkan Kaş 'hakareti', Antalyasporlu Chico ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"1- BURSASPOR Kulübü'nün 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ERKAN KAŞ'ın 14.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu LUIS FRANCISCO GRANDO'nun 14.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 15.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- HATAYSPOR Kulübü'nün 13.04.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.04.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 15.04.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odasındaki sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...