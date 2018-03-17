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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFenerbahçe ve Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'lerde sürpriz ne?
Spor Arena Fenerbahçe ve Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'lerde sürpriz ne?
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Spor Arena
17.03.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'lerde sürpriz ne?

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Fenerbahçe ve Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'lerde sürpriz ne?

Şampiyonluk yolunda mücadele eden iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de 55. maçlarına çıkacak. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise bu zorlu müsabakadan 3 puan alarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak ve Kadıköy'deki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'lerde sürpriz var mı?

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam 387. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadelede Fenerbahçe'de Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ile kart cezalısı Mariano Filho takımları adına sahada olamayacak. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? saat kaçta ve hangi kanalda olacak? İşte sporseverlerin heyecanla beklediği dev derbinin detayları...

17 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisindeki muhtemel ilk 11'i şöyle:

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandoa,
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi eksikler

Aykut Kocaman yönetiminde şu ana kadar 25 maçta 47 puan toplayan Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Santrfor Vincent Janssen ile Sol Bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Lider Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Brezilyalı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe’de Roberto Soldado ile Aatıf Chahechouhe, Galatasaray'da Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yani bu oyuncular derbide kart görmeleri halinde 27. hafta maçlarında cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak.

ÖZEL TESİSAT KURULDU

Fenerbahçe Kulübü Galatasaraylı taraftarların yer alacağı deplasman tribününe bu geceye özel bir ses tesisatı kurdurdu. Kadıköy Ülker Stadı'nda Galatasaraylıların yer alacağı tribüne çok sayıda hoparlörün yerleştirildiği öğrenildi. Bu hoparlörden maç önü ve sonrasında Fenerbahçe marşlarının çok sık çalınacağı öğrenildi. Galatasaray taraftarlarının da maç önü ve sonu yapılacak yayınla böylelikle tezahürat yapmasının bir şekilde önüne geçilecek.

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AHMET ÇAKAR YORUMLADI

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için çarpıcı ifadeler kullandı:

Takımlardan biri var ki kaybettiğinde hem çok şey kaybedecek hem de önündeki 10 yılın şekillenmesini etkileyecek. Açılımı şu; Şayet F.Bahçe kaybederse şampiyonluğu kaybeder. Zira G.Saray ile arasındaki fark 9'a çıkar ve aynı zamanda ikili averajı da kaybetmiş olur.

Ayrıca yine F.Bahçe kaybettiğinde büyü bozulmuş, bence Aziz Yıldırım'ın dönemi daha da fazla sallantıya girmiş ve statta ciddi anlamda seyirci reaksiyonu ortaya çıkmış hale gelir.

G.Saray kaybederse şampiyonluğu kaybeder diyemem. F.Bahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. G.Saray beraberliğe razı olur mu, bence şu anda bile razı. İddia ediyorum, Terim'e bir puanı versinler, 'Maça çıkmayayım' diyebilir.

 

 

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