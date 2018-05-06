Fenerbahçe ve Darüşşafaka'nın hedefi...
İspanyol basını Fenerbahçe ve Darüşşafaka'nın Sırp oyuncu ile ilgilendiğini iddia etti.
Euroleague'de Unicaja Malaga ile başarılı bir sezon geçiren Sırp oyuncu Nemanja Nedovic ile İspanyol sitesi Opinion de Malaga'nın iddiasına göre temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Darüşşafaka ilgileniyor.
İspanyolların iddiasına göre sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Nemanja Nedovic ile Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka'nın yanı sıra İspanyol ekibi Barcelona ve İtalyan AX Olimpia Milan da ilgileniyor.
Sırp oyuncu normal sezonun son maçında Fenerbahçe Doğuş'a karşı 31 sayı, 8 asist ile yıldızlaşmış ve takımının deplasmanda 99-91 galip gelmesini sağlamıştı.
(Fanatik)
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