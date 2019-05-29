Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Kabore hamlesi! | Transfer haberleri
Fenerbahçe ile Beşiktaş yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu elde etmesiyle birlikte transferde gaza basan ezeli rakiplerin Kabore için girişimde bulunduğu iddia edildi. Oyuncunun menajerinden de açıklama geldi...
Rus kulübü Krasnodar ile sözleşmesi biten Charles Kabore'nin menajeri Selyuk'tan transfer açıklamasını geldi...
Selyuk, "Beşiktaş ve Fenerbahçe seçeneklerimiz arasında. Türkiye'ye gelmeyi düşünebiliriz. Ancak başka teklifler de var. Charles ile oturup kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.
Kabore'den inanılmaz gol;
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle