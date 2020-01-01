Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer için 1 ay süre

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

Kurul, 2 Eylül’de ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer dönemi başlamadan revize etti. Kulüplerin 2 Eylül’den itibaren elde ettiği gelirler dikkate alınarak belirlenen yeni limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30’luk sapma oranı da eklendi. Kulüpler söz konusu dönemdeki yeni gelirlerin yüzde 30’unu takımın giderleri için harcayabiliyor. Yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray’ın oldu.

G.Saray 83 milyon TL'lik ek kaynak yarattı

Sarı kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, 225 milyon lirayla F.Bahçe izledi. Kulüp Lisans Kurulu’nun yaptığı incelemeler sonucunda Finansal Fair Play (FF) konusunda en rahat kulüplerin Galatasaray ve Beşiktaş olduğu bildirildi. Sarı kırmızılı kulüp, 2 Eylül’den sonraki dönemde takım harcamaları için kullanabileceği 82 milyon 847 bin TL’lik gelir kaynağı yaratırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de bu rakam 18 milyon lira civarında gerçekleşti. Galatasaray’ın ardından en çok yeni gelir elde eden kulüp 38 milyon lirayla Trabzonspor olurken, Antalyaspor 35.4 milyon lirayla 4., Başakşehir 30.3 milyonla 5. sırayı aldı.

Sivas, Konya ve Denizli'nin limiti değişmedi

Demirs Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor’un bütçeleri ise aynı kaldı. Limitlere uyum yönünden en rahat iki takımın Galatasaray ve Trabzonspor olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise açık vermiş durumda oldukları için devre arasında transfer yapmaları mümkün görünmüyor. TFF, aynı sorunu yaşayan tüm kulüplere 31 Ocak’a kadar ek süre vererek, “Bu tarihe kadar sponsor bulma veya futbolcu satışı yoluyla bütçenizdeki açığı kapatırsanız, transfer edeceğiniz futbolcuları tescil edebiliriz” dedi.

31 OCAK ÖNEMLİ

TFF bir kulübe, “Sen şu futbolcuyu transfer edemezsin” demiyor, kulüplere, “Eğer bu limitleri aşmışsan transfer ettiğin oyuncunun lisansını tescil etmeyeceğim” diyor. Bu arada kulüplerin bir aylık süreçte ellerinden oyuncu çıkarıp limiti aşmadan transfer gerçekleştirebilmeleri ya da sponsor bularak yeni bir kaynak yaratabilmeleri için kulüplere kolaylık olması amacıyla süre 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

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