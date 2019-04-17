Fenerbahçe ve Beşiktaş Nick Powell'ın peşinde
İngiliz basını, aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın olduğu birçok kulübün yıldız futbolcunun peşinde olduğunu yazdı.
Ada basını dün önemli bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. Gazete ve internet sitelerine göre Wigan'lı Nick Powell'ın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi.
Championship'te bu sezon 27 maçta 7 gol ve 7 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle 25 yaşındaki Powell'la Celtic, Burnley, Brighton, Norwich, Derby ve Sheffield gibi takımların da ilgilendiği belirtildi.
Manchester United 2012'de 7.5 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış fakat aradığını bulamamıştı.
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