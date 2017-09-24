Fenerbahçe ve Beşiktaş derbiden ağır hasarla çıktılar

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi futbolseverleri futbola ve derbi heyecanına doyurdu. Ancak bu şölen ve saha içindeki amansız mücadele iki takıma pahalıya patladı. Özellikle siyah-beyazlılar ağır hasarla çıktı. Leipzig maçı öncesi yorgunluk ve gerginlik üst seviyede. Hafta sonundaki Trabzonspor maçı öncesinde ise Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ı kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de takımın başında olamayacak.

GÖZLER DİSİPLİN KURULUNDA...

Çift sarı karttan bir maç ceza alacak olan Quaresma'nın ihraç kararından sonra orta hakeme ve 4.hakeme yönelik sözlerinden sonra gözler hakem raporlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Kurulu'na çevrildi.

İhraç sonrasında PFDK'ya sevk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Quaresma, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı sözlerden sevk edilirse 1-2 maç, hakaretten sevk edilirse 3 maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya olacak.

Fenerbahçe maçında tribüne gönderilen Şenol Güneş de 1 maç yedek kulübesinde olamayacak. Güneş'in hakaret ettiğine dair rapor edilirse cezasının temsilci ve hakem raporlarına bağlı olarak 3-4 maça çıkabilme ihtimali de bulunuyor.

FENERBAHÇE DE SIKINTIDA

Beşiktaş maçını tribünden izleyen Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmı, toplu halde küfür ve saha olaylarından dolayı sarı-lacivertli takımın bundan sonraki ilk iç saha maçını tribünden izleyemeyecek. Özellikle kornerlerde sahaya atılan plastik su bardakları ve sert cisimler nedeniyle Malatyaspor maçı seyircisiz de oynanabilir.

SARI-LACİVERTLİ TAKIMDA SAVUNMA YENİDEN YAPILANACAK

Neto ve İsmail'in kırmızı kart görmesi Akhisar deplasmanında Fenerbahçe'nin savunmasını yeniden yapılandıracak. Skrtel' in iyileşmesi durumunda stoperlerde sıkıntı yok, ancak Hasan Ali de sakatlandığı için İsmail'in yokluğunda takım içinden bir sol bek aranacak.