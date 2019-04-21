Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarında görev yapacak VAR atamaları açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki "Başakşehir-Rizespor" ve "Alanyaspor-Fenerbahçe" maçlarında görev yapacak Video Yardımcı Hakem (VAR) atamaları açıklandı.
Ligde topladığı 61 puanla liderlik koltuğunda oturan M.Başakşehir, bugün Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. 16.00’da başlayacak olan zorlu mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Erdem Bayık üstlenecek.
Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Çınar olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
Fenerbahçe'ye Bitigen!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. 19.00’da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.
Mücadelenin VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.
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