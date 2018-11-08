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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.11.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Valbuena ile yeniden doğdu!

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Fenerbahçe Valbuena ile yeniden doğdu!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe 4. hafta maçında evinde Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak tur atlama yolunda büyük aşama kaydetti. 9 puanlı Dinamo Zagreb'in arkasında 7 puanla bulunan Fenerbahçe, tur yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Golleri 72. dakikada Mathieu Valbuena ve 74'te Sabastian Frey kaydetti. Cocu'nun gidişiyle forma şansı bulan Valbuena, Galatasaray derbisindeki golünün ardından bu maçı da 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak mücadelenin yıldız oldu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçını evinde Dinamo Zagreb ile oynayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

1'inci dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Valbuena, çizgiye inip ortasını yaptı. Slimani'nin kafa vuruşunda top kaleci Didillon'da kaldı.
9'uncu dakikada gelişen Anderlecht atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Saelemaekers'in şutunda top Skrtel'e çarptı. Sonrasında Harun topu kornere gitmeden kontrol etti.
10'uncu dakikada Ayew rakibinden sıyrıldıktan sonra uzak mesafeden şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
15'inci dakikada Şener'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valbuena ortasını yaptı. Slimani'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in ortasında penaltı noktası üzerinden Slimani'nin yaptığı kafa vuruşu direk dibinden auta gitti.
19'uncu dakikada Frey ile yaptığı ver kaç sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin sert şutu yandan dışarı çıktı.
44'üncü dakikada Anderlecht serbest vuruş kazandı. Kaptan Trebel'in şutunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.
53'üncü dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Fenerbahçe'de Eljif Elmas ceza sahası dışında topla buluştu. Eljif'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Didillon topu son anda kornere çeldi.
71'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Valbuena'nın ortasında Ayew'in dokunamadığı top ağlarla buluştu: 1-0.
73'üncü dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Valbuena top ile ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta müsait durumdaki Frey boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-0.
79'uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde Eljif Elmas'ı arkasından çeken Bakkali ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
83'üncü dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Slimani'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

GALİBİYETİ TARAFTAR İLE KUTLADILAR
Fenerbahçeli futbolcular, Anderlecht karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti taraftarları ile kutladı. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, taraftarların yanına giderek yaşanan büyük sevince ortak oldular. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan oyuncular, sırtında 'Koray Şener' yazılı formalarla sahaya çıktı ve taraftarının yanına gitti.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg
FENERBAHÇE: Harun - Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson (Dk. 88 Isla), Eljif, Valbuena (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Ayew, Frey, Slimani
ANDERLECHT: Didillon - Saelemaekers (Dk. 77 Najar), Vranjes, Bornauw (Dk. 46 Sanneh), Milic, Kums, Trebel (Dk. 77 Lokonga), Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali
GOLLER: Dk. 71 Ayew, Dk. 73 Frey (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 79 Bakkali (Anderlecht)
SARI KARTLAR: Hasan Ali (Fenerbahçe) - Bakkali (Anderlecht)

 Fenerbahçe Valbuena ile yeniden doğdu

 MAÇTAN NOTLAR

Ülker Stadyumu'nda saat 18.50'de başlayan maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht maçına Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Koeman, Isla ve Benzia'nın yerine Şener ile Slimani'ye görev verdi. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Alper Potuk kadroda yer almadı.

Sarı lacivertli ekipte altyapıdan takıma dahil edilen 19 yaşındaki Mahsun Çapkan, kadroya dahil edildi. Çapkan karşılaşmaya yedek soyundu.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadumu'na geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan millilere daha sonra başkan Ali Koç tarafından plaket takdim edildi. Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yapıldı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

 

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