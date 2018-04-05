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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.04.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe uzatmalarda mağlup

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Fenerbahçe uzatmalarda mağlup

THY Avrupa Ligi'nde Play-off'u garantileyen Fenerbahçe Doğuş, evinde Unicaja Malaga'ya 99-91 yenildi.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında normal süresi 83-83 berabere biten maçta, İspanyol ekibi İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamladı. Play-off iddiasını geçen haftalarda kaybeden İspanyol temsilcisi ise 13. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya Guduric ve Wanamaker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Salin'in etkili oyunuyla basketler bulan Unicaja Malaga, 4. dakikayı 9-4 üstün geçti. Dış atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de Nedovic ve Waczynski ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar üreten Unicaja Malaga, 16. dakikanın içinde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 20-38. Pota altından bulduğu sayılarla Fenerbahçe Doğuş, farkı azaltsa da İspanyol ekibi soyunma odasına 47-36 önde gitti.

İkinci yarıya Vesely ve Nunnally'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 24. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 44-49. Nedovic'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı yeniden çift (48-58) hanelere çıkartan Unicaja Malaga, final periyoduna da 59-51 önde girdi.

Son çeyreğe Nunnally ve Sloukas'ın dış atışlardan Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 13-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 34. dakikanın içinde farkı 5 sayıya (64-59) çıkardı. Çabuk toparlanan ve pota altında rakibine üstünlük kuran Unicaja Malaga, 37. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 69-70. Sarı-lacivertli ekip, Nunnally'in boyalı alandan kaydettiği sayı ile normal sürenin bitmesine 18 saniye kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 81-80. Diaz'ın normal sürenin sona ermesine 7.9 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle İspanyol ekibi, tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 81-83. Son hücumda Nunnanlly'in şutunda potadan dönen topu tamamlayan Sloukas, skora eşitliği getirdi: 83-83. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümünde Augustine'nin pota altından bulduğu basketlerle farkı açan konuk ekip, 43. dakikayı 92-87 üstün geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Unicaja Malaga, sahadan 99-91 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi - Fenerbahçe Doğuş: 91 - Unicaja Malaga: 99

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 4, Guduric 4, Nunnally 19, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 4, Thompson 1, Sloukas 26, Vesely 14, Kalinic 9, Ali Muhammed, Datome 7

Unicaja Malaga: McCallum, Milosavljevic 7, Salin 5, Brooks 7, Okouo 4, Diaz 10, Diez 5, Nedovic 31, Waczynski 18, Augustine 11, Suarez 1

1. Periyot: 14-22

Devre: 36-47

3. Periyot: 51-59

Normal süre: 83-83

Beş faulle oyundan çıkan: 38.49 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

Fenerbahçe uzatmalarda mağlup

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