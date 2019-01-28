Fenerbahçe uykudan uyandı: 3-2
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde ligin dişli takımlarından Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 3-2 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle son buldu. Fenerbahçe 6 maçlık kazanamama serisine son verdi. Mehmet Ekici'nin 2. dakikadaki hızlı golüyle erken önce geçen Ersun Yanal'ın ekibi, 29. dakikada Arturo Mina'nın kafa golüne engel olamadı. Ev sahibi takım 31. dakikada Mehmet Ekici'nin şık frikik golüyle skoru 2-1 yapsa da Yeni Malatyaspor 45+3'te Donald ile gol buldu. Soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda dengeli oyunu sürdüren Fenerbahçe, bir penaltı atışı kazansa da ilk yarının yıldızı Ekici, kaleci Farnolle'nin eldivenlerine takıldı. Fenerbahçe aradığı golü 86'da Mehmet Topal ile buldu ve uzun zamandır aranan 3 puan bu golle geldi. Fenerbahçe 20 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk edecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık , Kerem Ersoy , Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Volkan , İsla , Sadık , Roman , Hasan Ali , Mehmet Topal , Mehmet Ekici (Valbuena dk. 84 ?), Ayew (Elif dk. 80 ?), Dirar , Benzia (Moses dk. 67 ), Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Şener, Alper, Ferdi, Abdulcebrail, Jailson,
Teknik Direktör: Ersun Yanal
E.Y Malatyaspor: Farnolle , Chebake , Mina , Robin Yalçın , Erkan Kaş , Donald , Murat , Aleksic (Ahmed Ildız dk. 67 ), Adem Büyük (Bifouma Koulassa dk. 46 ), Guilherme , Ömer (Pereira dk. 77 ?)
Yedekler: Ertaç, Eren, Mustafa, Sincere, Barış Alıcı, Mustafa, Bülent
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mehmet Ekici (dk. 2 ve 31), Mehmet Topal (dk. 86) (Fenerbahçe), Mina (dk. 28), Donald (dk. 45+ 3) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Hasan Ali, Sadık (Fenerbahçe), Adem Büyük, Guilherme, Erkan Kaş, Robin Yalçın (E.Y. Malatyaspor)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlendi.
ERSUN YANAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına son oynanan Ümraniyespor maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Valbuena, Frey ve Slimani'nin yerine Isla, Sadık, Dirar, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado'ya şans verdi.
Sarı lacivertli ekibin Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahaya çıktığı 11 şöyle: Volkan Demirel - Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Dirar, Mehmet Ekici, Ayew, Soldado
VICTOR MOSES MAC KADROSUNDA
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı Victor Moses, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer aldı. Takımla birlikte 2 antrenmanda yer alan Moses, hazır görüntüsüyle Ersun Yanal'ın gözüne girdi ve 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu. Nijeryalı kanat oyuncusu sahaya çıkmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı. Moses de tribünlere aynı şekilde karşılık verdi.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ
Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi. Sahaya ilk olarak çıkan kaptan Volkan Demirel'i alkışlayan sarı lacivertli taraftarlar, ilk 11'de yer alan futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tepki göstermeye başladı. Islıkla başlayan tepkilerde 'O forma kutsaldır nasip olmaz herkese', 'Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor' ve 'Yeter artık sabrımız kalmadı' şeklinde tempo tutuldu.
'GO HOME DAMIEN' PANKARTI
Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde sportif direktör Damien Comolli'ye de tepkide bulundu. Mücadele öncesinde Maraton Üst Tribünü'nde 'Go Home Damien' yazılı pankart açıldı. Pankart kısa süre sonrasında tribünden kaldırıldı.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Isla, Hasan Ali ve Benzia ile yedek kulübesinde yer alan İsmail Köybaşı'yla Eljif Elmas, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görmelerinde halinde sarı kart cezalısı durumuna düşecek. Bu oyunculardan herhangi birisi cezalı duruma düşmesi halinde gelecek hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SADIK VE BARIŞ ALICI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iki futbolcu eski takımlarına karşı sahaya çıktı. Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, bu transferde Barış Alıcı'yı kiralık olarak, Yiğithan Güveli'yi ise bonservisiyle birlikte Yeni Malatyaspor'a göndermişti. Fenerbahçe'de Sadık mücadeleye ilk 11'de başlarken, Evkur Yeni Malatyaspor'da Barış Alıcı maça yedek kulübesinde başladı. Yiğithan Güveli ise Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosuna kendisine yer bulamadı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ayew’in pasını ceza sahası içinde düzgün kontrol eden İsla, topu ceza yayındaki Mehmet Ekici’ye çıkardı. Ekici’nin topun gelişine yaptığı sert vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0
28. dakikada sol kanattan kazanılan korner vuruşunda Aleksic’in ortasına iyi yükselen Mina, düzgün kafa vuruşuyla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
31. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici, şık vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Farnolle’nin solundan filelere gönderdi. 2-1
34. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine gönderdiği uzun topu Malatya savunması sektirdi. Topla sol çaprazda buluşan Soldado’nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
45+3. dakikada Fenerbahçe ceza alanına atılan uzun topu Mina Donald’a indirdi. Donald’ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
48. dakikada Dirar’ın ceza sahası içinden şut denemesi savunmadan döndü. Dönen topta kaleyi düşünen Benzia’nın şutunu kaleci Farnolle rahat kontrol etti.
61. dakikada hızlı hücumda Yeni Malatya savunmasının arkasına sarkan Isla, topu Dirar ile buluşturdu. Ceza sahası içinde Erkan Kaş’ın müdahalesiyle Dirar yerde kalınca Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.
64. dakikada beyaz noktaya gelen Mehmet Ekici’nin vuruşunu Fornolle çelmeyi başardı.
66. dakikada Erkan Kaş’ın ceza alanına attığı uzun pasta Bifouma kaleci Volkan ile karşı karıya kaldı. Volkan, Bifouma’nın sert şutunu kontrol etti.
70. dakikada Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadık’ın kafasını kaleci Farnolle kolay kontrol etti.
86. dakikada Valbuena’nın kullandığı kornerde Sadık’ın kafa vuruşunu kaleci Fanolle altıpas içine çeldi. Kaleciden dönen topu Mehmet Topal düzgün kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 3-2
90. dakikada Moses’in ceza sahası dışından yerden sert çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.
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