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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet Ercanlar
06.07.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ürün satışında rekora doymuyor

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Fenerbahçe ürün satışında rekora doymuyor

Ali Koç’un başkanlığa gelmesinden sonra taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fenerium, kulüp kasasına katkı sağlamaya devam ediyor.

 Koç’la patlayan forma satışını, tişört ve bileklikler takip ediyor.

Kulübün yüksek giderlerini dengeleme yolunda önemli bir gelir kalemi olarak öne çıkan Fenerium’un Fenerbahçe kasasına sağladığı girdi de büyük oranda arttı. Genelde haziran aylarında düşen ürün satışı, ancak yeni formalar çıkınca yükselirken, Ali Koç’un seçilmesinden sonra geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artış gösterdi.

Şu anki aylık cirosu 10 milyon TL olan Fenerium’un bu gelirinin 19 Temmuz’da yeni formaların satışa çıkmasıyla katlanması bekleniyor. Ali Koç’un başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı çağrı ile eski formalardan bile 50 bin adet satıldı.

Yine Koç’un giydiği tişörtler de ilgi çekici satış rakamlarına ulaştı. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının bulunduğu tişörtler sadece stadın altındaki mağazada ve internete konuldu ancak yine de bir haftada 5 bin adetlik sipariş bitti.

Bu tişörtlerin sarı renkleri ve çocuk bedenleri de üretilerek önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında satılacak. Ayrıca yine Koç’un taktığı “Tam zamanı şimdi” yazılı bileklikler de yoğun ilgi gördü. 10 bin adet yaptırılan bileklikler 2 günde 4 bin adet sattı.

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