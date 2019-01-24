Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı bu akşam Türkiye Kupası'nda kritik bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından bu akşam kendi taraftarı önünde kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında bir başka İstanbul ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe bu akşam kazanıp hem moral bulmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MAÇIN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
Ümraniyespor: Burak, Vasilogiannis, Timur, Recep, Tarık, Serkan, Alaaddin, Merthan, Atabey, Yasir, Emircan
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.
Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe’de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor’a karşı forma giyemeyecek.
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