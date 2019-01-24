Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün kritik maçında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor’a karşı çeyrek final bileti için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım son 16 turu ilk maçını deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek. Tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda olan Fenerbahçe'de maç öncesi tek hedef galibiyet. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe Ümraniyespor maçına ilişkin detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak.
Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Öte yandan bu karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.
Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.
EKSİK OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek.
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